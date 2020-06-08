Путин подписал закон о формировании регистра сведений о гражданах РФ

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании единого информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Регистр будет содержать актуальные данные о физлицах, в том числе ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство. Кроме того, в нем будут размещаться подтверждающие эту информацию документы: паспорт, записи актов о рождении и смерти, данные о регистрационном учете россиян.

Сведения из регистра будут доступны государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусу, а также гражданину РФ или его законному представителю.

Согласно закону, Федеральная налоговая служба наделяется полномочиями по защите данных регистра во избежание несанкционированного к ней доступа.

Президент России вправе определять перечень ведомств, которые смогут вносить изменения и обрабатывать записи федерального регистра.

Документ также предполагает, что использование регистра государственными и муниципальными органами будет необязательным до 2023 года.