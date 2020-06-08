Политолог объяснил, почему США не верят в эффективность давления на Турцию из-за С-400

При покупке первого дивизиона С-400 грозная риторика США привела к тому, что Турция задумалась над заменой контракта на F-35 на российский Су-57. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Второй комплект

Москва и Анкара достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В 2019 году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, контракт предполагает опцион на еще один полковой комплект.

Демир заметил, что Турция собирается ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку, вызванную пандемией нового типа коронавируса.

«Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом на всех государственных уровнях не раз говорилось. Работа продолжается», — отметил Демир.

По его словам, в Анкаре «с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam».

«Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше», — добавил Демир.

Укрепление авторитета

Политолог Владимир Карасев отметил, что турецкие власти неоднократно заявляли, что давить на них в вопросах национальной безопасности бесполезно.

«Поэтому продолжение сотрудничества с ВПК России было лишь делом времени. Будут ли американцы вводить ранее озвученные санкции? Уверен, будут. Причем эти санкции сыграют на руку и президенту США Дональду Трампу, и турецкому лидеру Тайипу Реджепу Эрдогану. Президент США укрепит свои позиции перед выборами 3 ноября, а президент Турции укрепит свой авторитет среди населения», — уверен Владимир Карасев.

Альтернативы С-400 нет

Политолог Андрей Иванов заметил, что сегодня в мире фактически нет альтернатив российским комплексам С-400. И это отлично понимают в Турции, которой необходимо обеспечить безопасное небо, тем более в условиях обострения общей ситуации в регионе.

«Турции С-400 нужны не для того, чтобы «бряцать оружием», а для насущной цели обеспечения безопасности. Напомним, что комплексы С-400 относятся к сугубо оборонительному оружию. Вот если бы обстановка вокруг Турции была более благоприятной, то она могла бы закупить небольшое количество американского оружия и больше не возвращаться к этому вопросу», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт также считает, что сейчас опять стоит ожидать новых протестов со стороны США. С другой стороны, в Вашингтоне поняли, что это не имеет никакого смысла.

«При покупке первого дивизиона С-400 грозная риторика Штатов привела к тому, что Турция задумалась над заменой контракта на F-35 на российский Су-57. Поэтому американцы для проформы сделают ряд гневных заявлений, но сами они в их эффективность не верят. Главное в деле закупки вооружений не слова, а технические характеристики», — заключил Андрей Иванов.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому остудить «горячие головы», как среди стран НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке необходимо. Сегодня уровень военной угрозы вдоль границ Российской Федерации растет.