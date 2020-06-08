Дело экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева передали в суд Крыма

Симферополь, 8 июня. Дело экс-главы запрещенного в России «Меджлиса1 крымских татар» Мустафы Джемилева передано в суд Крыма для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Джемилев обвиняется в незаконном пересечении границы, хранении запрещенных к обороту боеприпасов и неосторожном обращении с оружием. Эти преступления, по версии следствия, были совершены им в 2013–2014 годах.

Джемилев также был противником референдума о воссоединении Крыма с Россией, заявлял о поддержке территориальной целостности Украины, а затем, после того как Крым в 2014 году вошел в состав РФ, стал одним из инициаторов экономической блокады полуострова со стороны Украины.

В 2016 году Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева по статьям, связанных с терроризмом и подрывом основ госбезопасности РФ. Депутат Рады был объявлен в федеральный розыск. В 2018 году бывший украинский президент Петр Порошенко вручил ему «Орден Свободы» в знак «признания его значительной роли в возвращении Крыма и освобождения политзаключенных».

Сейчас Джемилев продолжает быть депутатом Рады от партии «Европейская солидарность» Порошенко.

Крым воссоединился с РФ после проведенного весной 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Киевские власти продолжают считать полуостров своим, не признавая легитимность волеизъявления народа.

Власти РФ в ответ неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

1 Организация запрещена на территории РФ.