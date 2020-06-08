Тушение пожара на нефтяной скважине под Иркутском с помощью пушки сняли на видео

Иркутск, 8 июня. Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации пожара на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Скважина горела с 30 мая — причиной стала разгерметизация соединительного шланга. Нефтегазовая смесь попала на распределительную коробку и вспыхнула.

На кадрах записи можно видеть, как военные выстрелами из 100-мм противотанкового орудия «Рапира» с ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горевшей скважины. Причем сделано это было ночью и с минимально возможного расстояния – 180 метров. Как пояснили в МО РФ, это помогло установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.

После этого специалисты установили специальное оборудование, ликвидирующее выброс нефти, на устье скважины и загерметизировали его. Помимо этого скважину окружили четырехметровым земляным валом. Это помогло избежать разлива нефти по большой территории.

Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. В водные объекты нефть не попала. Тем не менее, окружающей среде был нанесен ущерб. Он будет подсчитал в ближайшее время.