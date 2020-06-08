Друг семьи опроверг слухи о самоубийстве Юлии Норкиной

Причиной смерти супруги известного телеведущего Андрея Норкина, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной стал инфаркт, а все заявления об альтернативных версиях ее кончины совершенно однозначно не соответствуют действительности. Об этом Федеральному агентству новостей сказал друг семьи, хорошо знавший покойную. По его мнению, такие слухи могут распускать идеологические противники Норкина.

«Она активная была, двигала семью, все принимала близко к сердцу, моторчиком была. Вот сердце и не выдержало…», — констатировал собеседник ФАН, говоря о Юлии.

Напомним, что о кончине Юлии Норкиной стало известно 5 июня. В четверг, 4 июня Андрей Норкин внезапно покинул запись одной из программ. Впоследствии выяснилось, что в этот момент ему и сообщили о смерти супруги.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал Андрей Норкин на своей станице в социальной сети Facebook, прикрепив к посту фото жены с ежиком на руках.

Юлия Норкина, скоропостижно ушедшая из жизни в возрасте 53 лет, вела вместе с супругом на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут» и «Простыми словами».

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня, во время которой Норкин поспросил не делать фотографий. При этом он сам позже выложил в социальных сетях снимок жены в гробу.

Организацию похорон Юлии Норкиной взял на себя ее сын от первого брака Александр. Среди тех, кто приехал попрощаться с погибшей, были не только родственники, но и немало известных людей. В частности — ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичус с супругой, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, певец Джанго и многие другие.