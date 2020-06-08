Диетолог Лизун развеяла миф о вреде хлеба

Москва, 8 июня. Отказываться от хлеба совсем не обязательно, нужно разумно подходить к его выбору. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

Специалист решила развеять миф о вреде этого изделия. По ее словам, предпочтение лучше отдавать выпеченному из цельнозерновой муки. Найти такой хлеб в магазине достаточно сложно, но все же он есть.

«Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать все же стоит цельнозерновую», — объяснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Лизун прокомментировала расхожее мнение о том, что хлеб вреден из-за содержания глютена. По ее словам, у некоторых людей действительно присутствует чувствительность к нему, но даже несмотря на это, мода на безглютеновую диету вскоре пройдет.

Врач отметила, что в диетологии «все приходит волнами». Например, был период, когда все массово опасались жиров и даже придумали для их замены «суперпродукт» — маргарин. Сейчас эта ситуация выглядит забавной, но раньше людям с сердечно-сосудистой патологией рекомендовали заменять масло маргарином, в котором содержатся трансжиры, наносящие большой вред сердцу.

Она подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным, и большое количество видов муки, вариантов выпечки и блюд пойдет организму только на пользу.

Ранее диетологи назвали самый безвредный хлеб для худеющих, передает «Вечерняя Москва». По словам экспертов, оптимальным выбором в этом случае будет хлеб на закваске, который имеет более низкий гликемический индекс, чем дрожжевой аналог.