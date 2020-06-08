В ПФР рассказали, как изменится график выплат пенсий в июне

Москва, 8 июня. График выдачи пенсий изменится в июне в ряде российских регионов из-за праздничных дней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в июне 2020 года будет произведена в соответствии с графиком», — сообщили в ПФР.

Уточняется, что в России 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно будет получить 10 или 23 июня. Об этом пишет Ura.ru.

Напомним, две короткие рабочие недели ожидают россиян в июне этого года. Об этом говорится в сообщении Роструда. Первая сокращенная неделя — в связи с празднованием Дня России, а вторая — в связи с объявлением 24 июня нерабочим днем. Президент России Владимир Путин объявил этот день выходным по случаю проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заработная плата за этот день сохранится.

В Пенсионном фонде России ранее рассказали, где опасно хранить пенсионные сбережения. По данным специалистов, во время режима самоизоляции злоумышленники под видом сотрудников Пенсионного фонда обзванивают пожилых людей, узнают конфиденциальную информацию и наведываются в дом жертвы. Эксперты уточнили, что самым надежным способом для хранения средств пенсионеров является банковский счет.