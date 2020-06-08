Выборы в Азербайджане и Нагорном Карабахе могут повлиять на развитие конфликта в регионе

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» рассматривает перспективу урегулирования нагорно-карабахского конфликта после завершения электоральных циклов в Азербайджане и Нагорном Карабахе.

В течение весны текущего года последовательно состоялись выборы:

в Азербайджане – парламентские, где правящая партия сохранила свои позиции, что позволило Ильхаму Алиеву получить карт-бланш на продолжение своего политического курса;

в Нагорном Карабахе – на президентских выборах победу одержал Араик Арутюнян – лидер партии «Свободная родина», сторонник политики Никола Пашиняна, которого еще до оглашения официальных результатов с победой поздравило действующее руководство Армении. Это показывает, что к власти пришло полностью комплиментарное Еревану правительство.

Складывающаяся ситуация дает повод снова поговорить о мирной инициативе Никола Пашиняна, озвученной им весной 2018 года после «бархатной революции».

Вкратце, суть плана предполагала передачу Азербайджану территорий четырех районов – Физулинского, Джебраильского, Зангеланского и Кубатлинского – в обмен на признание независимости Нагорно-Карабахской Республики.

При его тесном рассмотрении достаточно легко найти положительные аспекты для каждой стороны, но только в случае готовности идти на компромисс.

В частности, Баку смог бы получить возможность установить прямой коридор с Нахичеванской автономной областью, улучшить логистику транспортных маршрутов в Турцию и снизить зависимость от Грузии, продублировав ветку через Армению. И в дальнейшем примерить на себя статус главного транспортного хаба Закавказья.

В свою очередь Арцах как признанное мировым сообществом государство смог бы получить союзников в лице стран-участников ОДКБ и других политических и экономических союзов, где лидером выступает Российская Федерация, что дает возможность получения защиты своего суверенитета и развития экономического сектора.

Но все бы ничего, если бы не…

К сожалению, наиболее вероятный сценарий заключается в политической близости Азербайджана и Турции, которые в случае усиленного давления Вашингтона могут поставить себе цель ослабить влияние Москвы в Закавказье, в том числе под предлогом «снижения энергозависимости Европы от российских поставок нефти и газа». Фоном здесь выступает задержка со строительством «Северного потока — 2» и проблема транзита газа через Украину, что ставит Россию в зависимое положение от Турции.

Анкара, хоть и заявляет о развитии партнерских отношений с Москвой, одновременно сдерживает ее от расширения своего влияния на Ближнем Востоке и в Ливии посредством сокращения импорта российского газа через «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Вмешаться других геополитических игроков в развитие ситуации в регионе способен заставить проект строительства Транскаспийского газопровода. В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной 12 августа 2018 года, указывается возможность прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспия «при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участниками которых они являются». То есть неразрешимых юридических противоречий, как в ситуации с «Северным потоком — 2», нет.

В случае строительства Транскаспийского газопровода и выхода на полную мощность Южного газового коридора потребность в российском газе по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» при согласии всех сторон фактически отпадет, что и снизит роль России в Закавказье.

В дальнейшем лобби американских компаний, осуществляющих добычу нефти и газа в Туркменистане и Казахстане (Chevron, ExxonMobil), могут предложить Армении выгодную сделку в виде финансовой помощи и оказания поддержки в вопросе создания свободной экономической зоны «Гюмри».

Как негативный сценарий развития обстановки, особенно в условиях падения национальных экономик от последствий мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции, никогда не стоит исключать силового варианта развития конфликта. К сожалению, подобной логике наиболее подвержен Азербайджан, который весной текущего года нарастил количество мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных вооруженных сил, а президент Ильхам Алиев практически каждые две недели открывает новые военные городки неподалеку от зоны конфликта.

Таким образом, в настоящее время политическое руководство стран Закавказья стоит перед непростым выбором: пойти на ущемление своего политического капитала, но заложить основы для процветания своих народов на годы вперед, либо сохранить принципы в угоду сиюминутным выгодам. Приведет ли коронавирус к ситуации «идеального шторма» или же выступит катализатором здравомыслия, покажет только время.