Путин объяснил, почему Россия выдержала испытание коронавирусом

Москва, 8 июня. Проявление сострадания, милосердия и взаимопомощи помогли народу России перенести тяжелые испытания, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Национальный лидер провел совещание в режиме видеосвязи с соцработниками НКО и госучреждений. По случаю Дня социального работника президент поблагодарил участников встречи за активное участие в борьбе против коронавируса.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — отметил Путин.

По его словам, эти ценности в народе сформированы российской историей.

«Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — добавил президент России.

Ранее, 5 июля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. При этом она призвала продолжать соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей, передает Ura.ru.

По последним данным, в России зарегистрировано 476 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 230 тысяч пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание. Кроме того, медики провели более 13 миллионов тестирований на наличие пневмонии COVID-19.