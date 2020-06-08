«Милонов-шоу»: о кино, беспорядках в США и политической карьере с Дмитрием Пучковым

Федеральное агентство новостей представляет остросоциальный и политический проект «Милонов-шоу». Это обсуждение самых горячих и неудобных тем в диалоге с красноречивыми спикерами.

В первом выпуске депутат ГД РФ Виталий Милонов беседует с российским писателем, переводчиком, блогером и разработчиком компьютерных игр Дмитрием (Гоблин) Пучковым.

Собеседники поднимут острые инфоповоды месяца: кино, беспорядки в США, проблемы воспитания патриотизма среди молодежи, обсудят также возможность ухода Пучкова в политику.