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ФАН-ТВ

«Милонов-шоу»: о кино, беспорядках в США и политической карьере с Дмитрием Пучковым

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Федеральное агентство новостей представляет остросоциальный и политический проект «Милонов-шоу».  Это обсуждение самых горячих и неудобных тем в диалоге с красноречивыми спикерами.

В первом выпуске депутат ГД РФ Виталий Милонов беседует с российским писателем, переводчиком, блогером и разработчиком компьютерных игр Дмитрием (Гоблин) Пучковым.

Собеседники поднимут острые инфоповоды месяца: кино, беспорядки в США, проблемы воспитания патриотизма среди молодежи, обсудят также возможность ухода Пучкова в политику.

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