Республиканский бюджет Чувашии выделит субсидии для собственников дойных коров

Чебоксары, 8 июня. 8 июня на еженедельном совещании в Доме Правительства было объявлено, что в конце июня республиканскими властями планируется начать выплаты личным подсобным молочным хозяйствам. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласования.

Такая мера обеспечит этим летом уверенность в завтрашнем дне собственникам дойных коров.

«На эти цели будет направлено предварительно 185 млн рублей», — заявил Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской Республики.

Чтобы получить выплату, гражданам нужно будет подать документы в администрации сельского поселения после того, как законопроект вступит в силу. Заявление должно содержать банковские реквизиты и количество дойных коров в хозяйстве.

Схема назначения субсидии проста. Выплата за содержание одной дойной коровы составит 2300 рублей; двух дойных коров — 3300 рублей за каждую голову; трех и более дойных коров — 4300 рублей за каждую голову.

«Работа налажена. К концу недели ждем завершения процессов согласования. Когда правила начнут работать, основная задача ляжет на сельские поселения. По данному вопросу готов отдельно встретиться», — с таким комментарием вводимых изменений обратился врио Главы Чувашии Олег Николаев к главам сельских поселений республики.

Напомним, недавно во время посещения Чебоксарского городского молочного завода руководитель региона поручил правительству разработку мер поддержки личных подсобных хозяйств.