Военный эксперт: Польша станет «мишенью» в случае ядерного противостояния США и России

Польша может стать одним из объектов, по которым Россия нанесет ответный ядерный удар в случае войны с США. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Михаил Александров.

Оружия не будет

Власти Польши опровергли информацию о ведении переговоров с Вашингтоном по поводу размещения на территории страны ядерного оружия. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на местном телеканале.

Таким образом он ответил на объявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер на странице в Twitter о том, что Америка может перебросить ядерное оружие из Германии на территорию Польши.

Запугать Россию

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил, что ранее официальные власти Польши не выражали намерений разместить американское ядерное оружие на своей территории. Однако в польской армии часто проходили тренировки по сбрасыванию атомных бомб, принадлежащих США.

«Польские летчики тренировались в использовании американского ядерного оружия, но дело это не очень сложное. Многие страны — участницы НАТО, среди которых Германия, также проводили тренировки по применению ядерного оружия против СССР. Эти действия политико-психологического характера имели своей целью запугать Россию и подбодрить союзников по НАТО на предмет того, что они находятся под американским ядерным зонтиком. Размещение на территории Польши ядерного оружия — это уже более серьезный вопрос», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что недавно в России был опубликован документ о государственной политике в области использования ядерного оружия. Согласно его положениям, «поляки реально становятся мишенью» при ядерном противостоянии США и России, поскольку на территории Польши находятся американские бомбы, говорит он.

«Мы опубликовали правильный и серьезный документ, чтобы не было ни у кого иллюзий насчет того, что они смогут безнаказанно использовать ядерное оружие малой мощности против РФ. В нашей доктрине четко написано, что ядерная атака наших союзников тоже является причиной для ответного ядерного удара. США могут использовать тактическое ядерное оружие со своих кораблей, запустив крылатую ракету с ядерной боеголовкой по России или Белоруссии. Тогда мы будем применять ракеты с ядерными боеголовками по принципиальным объектам. Ядерное оружие в Польше будет являться одним из таких объектов для ответного удара. Поэтому поляки стали соображать, и у них уже нет такой уверенности, что США ответят за страну, если Россия нанесет удар по ней», — сообщил военный эксперт.

Александров обратил внимание, что американское ядерное оружие в Европе имеет чисто символическое значение, поскольку оно размещено в виде атомных бомб, которые нужно доставлять самолетами.

«Как их можно использовать при современных системах ПВО и отсутствии доминирования американской авиации в этом регионе? Это ненадежное оружие, поскольку даже самолету могут не дать взлететь. Их выбьют еще на аэродромах до того момента, как самолеты поднимутся в воздух», — резюмировал он.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить в стране ядерное оружие, напомнив дипломату об угрозе ядерной зимы.

Напомним, исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон заявил о необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО. По его мнению, Организация будет оставаться ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие. Стратегические силы НАТО, особенно силы США, Великобритании и Франции, Андерсон назвал высшей гарантией ее безопасности.