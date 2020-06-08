Путин подписал закон об увеличении детских пособий в два раза

Москва, 8 июня. Размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет увеличен вдвое для неработающих граждан. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее неработающие родители получали за первого ребенка 1,5 тысячи рублей, а за второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Сейчас минимальные пособия в обоих случаях увеличены до 6752 рублей.

Кроме того, закон предусматривает повышение максимального размера выплат с 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей.

Инициатива также защищает единовременные выплаты на ребенка от 3 до 16 тысяч рублей в размере 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.