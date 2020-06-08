Боевики ПНС Ливии открыли огонь по мирным жителям в Сирте

Сирт, 8 июня. Протурецкие боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии открыли огонь по жилым кварталам к западу от Сирта. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

В аккаунте, лояльном силам Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщается об обстрелах домов местных жителей. Вследствие обстрела боевиками ПНС мирных кварталов Сирта один из жилых домов в Герара аль-Газахе был уничтожен, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на издание Almarsad сообщало об отказе главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа от режима прекращения огня и перемирия с ЛНА.

В беседе с одним из бригадных генералов, командующих фронтом в окрестностях Сирта лидер триполитанского правительства поздравил боевика с «победой» при попытке наступления на город, несмотря на то, что при этом погибли более 50 боевиков, а около ста получили ранения.

Подобная риторика со стороны Сарраджа подразумевает его официальный отказ от «Каирской декларации» как способа мирного урегулирования ливийского кризиса — руководитель ПНС Ливии выразил намерения продолжать боевые действия и возобновить попытки прорыва к городу.

Напомним, в субботу в Каире прошла встреча председателя Палаты представителей Агилы Салеха и главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Дипломаты обсуждали способы урегулирования вооруженного противостояния в Ливии. Участники переговоров пришли к выводу, что для мирного урегулирования кризиса в стране необходимо ввести перемирие и начать переговоры под эгидой ООН.

По итогам встречи представителей Восточного правительства с президентом Египта была составлена «Каирская декларация», которую поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств.