Сирия, 8 июня. Протурецкие боевики обнаружили заминированный мотоцикл южнее Рас аль-Айна в Хасаке. Жители населенного пункта Абриха в Дейр-эз-Зоре организовали протестные акции. Неизвестный дрон ударил по району, подконтрольному запрещенной в РФ ХТШ, на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные бандгруппы: столкнулись с протестами населения в населенном пункте Абриха в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: обнаружили заминированный мотоцикл к югу от Рас аль-Айна в северной части Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): подверглась атаке неизвестного беспилотника в северной части Идлиба; продолжает переброску подкреплений на юг Идлиба.

ВС Ирака: заявили о задержании около 40 террористов ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вспыхнули народные протесты. Военный источник в сети Twitter (steele.maiko) сообщает, что на демонстрации вышли жители населенного пункта Абриха. Протестующие выступили против оккупации SDF и поддерживающих их США, а также осудили незаконный вывоз и продажу сирийских энергоресурсов. Кроме того, сирийцы заявили о низком уровне безопасности в провинции из-за постоянных вылазок террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность.

Напомним, подобные митинги в городе Аш-Шаддади на юге соседней Хасаки, которые произошли на прошлой неделе, обернулись вооруженным разгоном демонстрантов, в результате которого погиб один из мирных жителей.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Nour заявляет, что взрывы, прогремевшие в окрестностях города Сармада, контролируемого запрещенной в РФ группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», были вызваны ударами неизвестного беспилотника. Предполагается, что к воздушной атаке могут иметь отношение боевики одного из антиправительственных формирований, противостоящих ХТШ.

Между тем террористы продолжают переброску подкреплений на юг региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (war_noir), к линии разграничения с правительственными силами прибыл крупный конвой военных автомобилей Toyota, оснащенных крупнокалиберным оружием.

Провинция Хама

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о возобновившихся перестрелках на северо-западе Хамы. Артиллерийские дивизионы Сирийской Арабской Армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам террористов на подступах к населенному пункту Аз-Зияра, находящемуся у административной границы с соседней провинцией Латакия. Отмечается, что обстрелы правительственных сил стали ответной реакцией на удары со стороны боевиков. О нанесенном террористам уроне в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Курдских боевиков вновь обвиняют в попытке организовать вылазку в контролируемых протурецкими формированиями районах на северо-западе региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), члены протурецкой «Сирийской национальной армии» обнаружили заминированный мотоцикл на въезде в город Айн-Тувеймия южнее Рас аль-Айна. По предварительным данным, СВУ, установленное на транспортном средстве, удалось обезвредить.

Напомним, накануне союзниками Турции также был арестован боевик, пытавшийся организовать теракт в городе Тель-Абьяд на севере соседней Хасаки — в мотоцикле задержанного находилось большое количество СВУ.

Ирак

Появилась информация о результатах масштабной контртеррористической операции ВС Ирака и ополченческого формирования «Хашд Шааби» в провинции Дияла. Согласно данным Twitter-канала (NRT_English), обыски прошли в пустынных районах провинции и привели к задержанию порядка 40 лиц, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.