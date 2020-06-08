В России с 1 июля планируется запуск туристической отрасли. События дня. ФАН-ТВ

Туристическую отрасль в России запустят 1 июля Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания. По сообщению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, запуск отрасли намечен с первого июля, главы регионов должны подготовить советующие планы. Заместитель председателя правительства также отметил, что у внутреннего туризма есть десятикратный потенциал роста. Туроператоры и авиакомпании планируют открыть десять новых направлений, в том числе Горный Алтай, Байкал, Хакасию, Калининградскую область. Предпринимателей по созданию эко-проектов и кемпингов поддержат грантами. «На этих направлениях впервые появятся чартеры, такая договоренность есть. Это позволит серьезно удешевить поездки. <…> С 1 июня уже открылись некоторые санаторно-курортные учреждения, в которых есть медицинская лицензия. В 25 регионах уже и гостиницы работают на прием внутренних гостей. И мы ожидаем, что в ближайшие недели уже запустятся отели в половине регионах нашей страны. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия», — уточнил Чернышенко. Также Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения.

ЧП в Норильске обсудили на совещании с вице-премьерами Еще одну важную тему обсудил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами — аварию на ТЭЦ-3 в Норильске. Работа по ликвидации последствий ЧС идет под жестким контролем всех профильных служб и ведомств. В ближайшее время Ростехнадзор и Росприроднадзор проведут анализ деятельности компаний, в работе которых есть риск нанесения подобного ущерба природе. А в случае необходимости будут организованы проверки соблюдения экологического законодательства. «Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство. Они должны быть направлены на то, чтобы исключить подобные ситуации в будущем и обеспечить экологическую безопасность. Необходимо провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы мы могли представить поправки в Государственную думу до окончания текущей парламентской сессии», — отметил премьер-министр.

В Петербурге проведут тестирование на антитела к COVID-19 Петербуржцы смогут пройти бесплатный тест на антитела к COVID-19. Сдать анализ можно будет с 15 по 19 июня. Для этого необходимо пройти анкетирование на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора. Заявки уже принимаются. Всего в Северной столице на сегодняшний день выявлено 18 835 случаев коронавируса. Почти восемь тысяч человек из них уже выздоровели, 392 — погибли.