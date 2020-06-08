Московская полиция ищет семью, в которой мальчика заставляют носить женскую одежду

Москва, 8 июня. Полиция Москвы ищет семью, в которой отец-транссексуал приучает восьмилетнего сына носить женскую одежду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Транс-семейство из Измайлова (там они живут, если верить маме/папе) сейчас изо всех сил разыскивает полиция», — говорится в публикации.

Сообщается, что правоохранители узнали об этой семье от одной из жительниц столицы, которой довелось общаться с родителями мальчика.

Девушка вышла на транссексуала случайно — он добавился к ней в друзья в социальной сети «Одноклассники». Сначала она приняла его за настоящую женщину, но позднее, в ходе общения, узнала правду.

Ей также стало известно, что у него есть жена и сын, которого семья якобы активно приобщает к транс-культуре, наряжая в платья и чулки и делая женские прически.

Однажды девушку пригласили принять участие во взрослых развлечениях. Это испугало ее, и она решила сделать скриншоты переписки и обратиться в полицию.

Вскоре в России состоится голосование по поправкам в конституцию. Одна из них закрепляет в основном законе брак как союз мужчины и женщины. Президент РФ Владимир Путин на заседании рабочей группы подчеркивал, что понятий родитель №1 и родитель №2 в стране не будет, напоминает телеканал «360».

Член рабочей группы по внесению поправок Екатерина Лахова отметила, что поправки о поддержке института семьи и брака защитят традиционные ценности и дадут толчок к положительным изменениям в обществе.

Голосование по поправкам в Конституцию России состоится в период с 25 июня по 1 июля. Его заключительный день станет выходным.

С 5 июня по всей стране работает специальный сайт 2020og.ru, на котором указаны все поправки, которые предлагается в нести, и объясняется их суть, напоминает Kp.ru. С этим списком может ознакомиться любой россиянин, даже если он не будет принимать участие в электронном голосовании, а придет на участок.