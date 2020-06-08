НТВ не комментирует участие овдовевшего Норкина в новых выпусках ток-шоу «Место встречи»

Сотрудники телеканала НТВ уходят от ответа на вопрос, когда известный российский телеведущий Андрей Норкин вернется в кадр и начнет вести общественно-политическое ток-шоу «Место встречи».

Федеральное агентство новостей решило уточнить, когда член Академии российского телевидения сможет приступить к работе после тяжелой утраты — скоропостижной смерти его жены Юлии.

Корреспондент ФАН связался с руководителем пресс-службы телеканала НТВ Марией Безбородовой.

«Перезвоните мне, пожалуйста, попозже, — сказала Безбородова. — Я вас очень плохо слышу».

Второй звонок от ФАН в пресс-службе НТВ оставили без комментариев.

Не удалось выяснить подробности и у продюсера программы «Место встречи» Бориса Хлебникова.

«Позвоните в пресс-службу НТВ, — заявил он. — Там все узнаете, получите официальный комментарий. Все абсолютно точно, абсолютно официально. Спасибо большое».

Не захотел Хлебников что-то добавить и от себя.

Тем временем источник ФАН на телеканале НТВ отметил, что дальнейший формат ток-шоу «Место встречи» станет понятен в ближайшее время.

«Сегодня вечером будет запись новой программы, которая выйдет завтра, 9 июня. Тогда и поймем. Может, Иван Трушкин проведет «Место встречи» один, возможно, временно возьмут другого соведущего, а, может, Норкин и не будет брать отпуск», — сообщил собеседник ФАН.

Отметим, что в понедельник днем во время прямого эфира передачи «Место встречи» в студии был только Иван Трушкин.

Напомним, Андрей Норкин вместе с Иваном Трушкиным ведет на телеканале НТВ передачу «Место встречи» более четырех лет (с 29 февраля 2016 года. — Прим. ФАН). В четверг, 4 июня, Норкин внезапно покинул запись одной из программ.

В пятницу, 5 июня, стало известно о кончине супруги ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причиной смерти стал инфаркт.

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня, во время которой Норкин попросил не делать фотографий. При этом он сам позже выложил в социальных сетях снимок жены в гробу.