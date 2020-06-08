Миро пристыдила дочь Урганта, опозорившую семью на протестах в США

Москва, 8 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика, которая живет и учится в Нью-Йорке, попала в очередной скандал. Она вышла на акцию протеста против расизма в Америке вместе со своим молодым человеком Мусой.

При этом поклонников Эрики смутил один момент. На одном из транспарантов Мусы был написан оскорбительный текст, который, как решили поклонники, мог оскорбить родителей Эрики. Сам молодой человек позже в социальных сетях объяснил, что не имел ничего против семьи своей девушки. Он заявил, что с большим уважением относится к родственникам девушки и в целом ко всем русским.

Знаменитый блогер Лена Миро, которая ранее защищала Эрику на фоне ее травли из-за отношений с темнокожим парнем, в этот раз раскритиковала дочь Ивана Урганта. По ее словам, подобный инцидент показывает, что Эрика не уважает себя, так как позволяет Мусе выходить на улицу с плакатом, оскорбляющим ее родителей.

Лена Миро рассказала, как дочь Урганта опозорила семью.

«Парень плюет в лицо ей, ее отцу, ее предкам, а Эрика и не думает его одернуть!» — написала она.

Как считает Миро, русские девушки зачастую готовы терпеть унижения, отказываться от своих убеждений, принципов, готовы плевать на свою семью ради своих мужчин.