Шерин пояснил отказ США предоставить Нидерландам секретные данные о запуске ракеты по MH17

Знаком несостоятельности версии нидерландского суда считает российский политик Александр Шерин отказ США предоставить Нидерландам дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing-777 рейс MH17, потерпевшему крушение на Украине шесть лет назад. Вашингтон намерен ограничиться данными, которые были направлены Нидерландам еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении MH17.

Речь идет о засекреченных спутниковых снимках, на которых зафиксирован пуск ракеты, сообщил судья. Он пояснил, что прокурор ранее ознакомился с секретными документами в конфиденциальном порядке.

«Власти США проинформировали, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты», — заявил судья Стинхейс.

Отказ американцев предоставить данные в очередной раз подтверждает несостоятельность версии, так нужной Украине и поддерживающему ее Западу о якобы «причастности» России к крушению малайзийского Boeing, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Я неоднократно говорил, что у американцев очень хорошая спутниковая группировка, они могут отслеживать со спутников практически всю поверхность Земли, — напомнил парламентарий. — Если бы у них были соответствующие кадры, они бы эти кадры давно предоставили. То есть, если бы запуск был таким, что можно было бы как-то упрекать Россию, они бы уже давно эти снимки передали суду. Они бы не пользовались постами в соцсетях, комиксами и тому подобным».

«Значит, никаких документальных фото и видеокадров, подтверждающих версию, которая выгодна американцам и вообще Западу, просто не существует», — подчеркнул Александр Шерин.

Малайзийский Boeing-777 рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Среди фигурантов есть граждане РФ. Международная следственная группа ранее выступила с утверждением, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежащего России. Российская сторона это категорически отрицает, в ответ Москва обнародовала данные, подтверждающие принадлежность «Бука» Вооруженным силам Украины. Также недавно в СМИ появились новые свидетельства, что малайзийский мог быть сбит украинскими военными самолетами.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва может признать результаты следствия по делу о крушении MH17, если будет принимать в нем полноценное участие.