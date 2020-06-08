Песков объяснил отсутствие одного пункта на сайте по поправкам в конституцию

Москва, 8 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал технической накладкой отсутствие одного пункта на сайте для электронного голосования по поправкам в конституцию.

По его словам, отсутствие информации о поправке, которая дает возможность действующему главе государства выдвигать свою кандидатуру на новый срок, объясняется технической накладкой.

«Бывают разные технические накладки. Может просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено», — сказал Песков журналистам.

Кроме того, журналисты поинтересовались у Пескова, почему в рекламных роликах в поддержку поправок в конституцию не упоминается информация о президентских сроках. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что количество поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных роликах.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах», — пояснил Песков.

Напомним, голосование за поправки в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в течение недели связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-формате. Россияне смогут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуг».