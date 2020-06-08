Москва, 8 июня. Режим самоизоляции, пропуска и прогулки по графику отменят в Москве с 9 июня. Об этом заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — уточнил он.

Ремчуков добавил, что уже с 16 июня москвичи смогут сидеть на летних верандах в кафе, а с 23 июня в Москве снова заработают фитнес-клубы, жителям разрешат пользоваться лавками и детскими площадками.

Напомним, жесткие карантинные меры были введены в Москве, потому что столица находилась в самой высокой группе риска по коронавирусу. Столица стала первым городом, где был введен режим всеобщего карантина, который распространялся не только на пожилых людей. Людям было разрешено покидать дома только в экстренных случаях. Затем был введен режим электронных пропусков.

Когда ежедневный прирост заболевших начал снижаться, жителям разрешили гулять, но по определенному графику. Помимо этого, был введен перчаточно-масочный режим.