Разуваев назвал максимально комфортную для России стоимость нефти

Рынок энергоресурсов постепенно приходит в норму: цена за баррель черного золота стала комфортной для российского бюджета. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН прокомментировал очередной рост мировых цен на черное золото: в понедельник, 8 июня, он составил 1,5–2%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до 43,05 доллара за баррель , а июльских WTI — до 40,11 доллара за баррель. Это устойчивый рост, который стал возможен благодаря умелой российской тактике на рынке энергоресурсов и формирования нового соглашения ОПЕК+, в котором впервые оказались вынуждены участвовать Соединенные Штаты.

«Правда, у нас по бюджету «стоит» наша марка Urals, цена на которую составляет порядка 42 долларов за баррель, — уточнил Разуваев. — Обычно она дороже, чем Brent, однако ее рост все равно достаточно серьезен, несмотря на то, что нефть достаточно волатильна сама по себе».

Экономист отметил, что кроме ОПЕК+ есть и другие факторы восстановления цен на черное золото, главным из которых является выход из карантина.

«Плюс с конца февраля центральные банки по всему миру уже нарастили активы (то есть напечатали деньги) более чем на 5 триллионов долларов. Ожидается, что это значение вырастит до 7–8 триллионов, — спрогнозировал эксперт. — Ситуация складывается интересная: фактический объем средств Фонда национального благосостояния России в рублях по итогам года может даже вырасти. Это будет связано с курсовой переоценкой в результате ослабления рубля».

По словам собеседника ФАН, размер ФНБ сейчас составляет примерно 168 миллиардов долларов. При этом в 2020 году ожидаемое среднегодовое значение пары рубль-доллар составит около 70–71 рублей за единицу американской валюты (в 2019 году оно было на уровне 64 рублей). Это, считает Разуваев, дополнительно увеличит резервные средства государства на 1 триллион в национальной валюте.

«Это если считать грубо, — дополнил экономист. — В целом получится так, что с бюджетом у нас по итогам все будет в порядке. Однако здесь все зависит от того, насколько мощной окажется вторая волна эпидемии. Я не вирусолог и не берусь делать прогнозы относительно коронавируса, но по общей логике она должна быть намного слабее. Все страны мира уже имеют опыт борьбы с ним, а к осени у нас, возможно, появится вакцина или лекарство».

К сожалению, добавил эксперт, «если по нефти есть ОПЕК+, то по газу его нет»: ситуация у «Газпрома» сейчас не самая радужная опять-таки из-за вызванного коронавирусом мирового экономического кризиса.

По словам собеседника ФАН, недавние благодарности президента США Дональда Трампа в адрес России и Саудовской Аравии, сумевших найти оптимальный выход из конфликтной ситуации на нефтяном рынке, прозвучали довольно искренне.