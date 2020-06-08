США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

Москва, 8 июня. Власти США не будут предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17. Об этом заявил председательствующий судья по делу разбившегося Boeing Хендрик Стинхейс.

Рассмотрение дела MH17 возобновилось в понедельник, 8 июня.

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.

Следствие направило запрос в США еще в 2014 году, получив в ответ меморандум. С засекреченным документом смог ознакомиться национальный прокурор по борьбе с терроризмом.

«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму. Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье», — заключил судья.

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing начались в марте 2020 года. По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Кроме того, российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую то, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории. Эта информация так и не была приложена к делу, что говорит о политической мотивированности процесса.