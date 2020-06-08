Путин подписал указ о поддержке бизнеса и россиян в пандемию

Москва, 8 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в пандемию.

Закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Совфедом 2 июня. Согласно тексту документа, оставшиеся без работы из-за эпидемии коронавируса граждане смогут получить денежную выплату в размере 6752 рублей. Помимо этого, закон предусматривает запуск специальной кредитной программы поддержки занятости.

Субъектам малого и среднего бизнеса, в частности, разрешили отсрочить платежи в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества на срок от шести месяцев до одного года. Самозанятые россияне смогут получить материальную поддержку в размере МРОТ — 12 130 рублей на уплату налога на профессиональный доход в этом году.

Напомним, рост экономики и благосостояния граждан является одной из поправок к конституции. В ст. 75.1, которой раньше не было в основном законе страны, говорится о том, что в РФ создаются условия для устойчивого экономического роста РФ, повышения благосостояния россиян, для взаимного доверия государства и общества.

Кроме того, есть и поправка, касающаяся формирования системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Всероссийское голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.