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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Об этом говорится в указе главы государства.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне — директору Департамента информации и печати МИД РФ», — говорится в указе.

Кроме Захаровой, этот ранг получили еще восемь дипломатов. В частности, посол РФ в Кубе Андрей Гуськов, посол России в Монголии Искандер Азизов, посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов, директор Генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин. 

Документ подписан российским лидером 8 июня. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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