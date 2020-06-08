Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Об этом говорится в указе главы государства.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне — директору Департамента информации и печати МИД РФ», — говорится в указе.

Кроме Захаровой, этот ранг получили еще восемь дипломатов. В частности, посол РФ в Кубе Андрей Гуськов, посол России в Монголии Искандер Азизов, посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов, директор Генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин.

Документ подписан российским лидером 8 июня. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.