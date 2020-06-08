Экономист рассказала, как страны БРИКС с помощью цифрового юаня могут обрушить доллар

Серьезные проблемы для доллара страны БРИКС могут создать в случае совместного отказа от американской валюты и переходе на цифровой юань в расчетах друг с другом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Решение Китая

Центробанк Китая принял решение скрестить «банкноту» с криптовалютой, таким образом отвязав циркуляцию денег от банковской системы. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом китайские власти возьмут под государственный контроль денежный оборот. Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, потому что новая валюта может составить конкуренцию доллару.

Китайский цифровой юань был разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Государство обеспечит его ценность.

По мнению американских аналитиков, виртуальные деньги будут быстрее и проще в использовании, чем бумажные. При этом они открывают огромные возможности контроля китайским властям.

Цифровая версия юаня позволит государствам избегать американских санкций или совершать переводы таким образом, чтобы о них не узнали Соединенные Штаты.

Обрушить доллар

Как отметила Наталья Мильчакова, проект «цифровой юань» выглядит многообещающим, но пока какого-либо влияния на доллар он не окажет. По-настоящему чувствительным для доллара и вообще для мировой валютно-финансовой системы этот проект окажется только когда несколько стран (например, страны группы БРИКС) договорятся о совместном отказе от доллара в расчетах друг с другом в пользу «цифрового юаня».

«Хотя на словах многие развивающиеся страны хотели бы заменить доллар другими валютами в международных расчетах, но на самом деле полностью отказаться от доллара готовы немногие, за исключением, может быть Ирана. Проблемы в использовании «цифрового юаня» и даже традиционного юаня как средства международных расчетов заключаются в том, что другие развивающиеся страны не захотят, чтобы юань становился новым долларом, и чтобы все остальные участники международной торговли попали бы в валютную зависимость от Китая», — пояснила Наталья Мильчакова.

Однако, считает экономист, если другие страны, например, страны БРИКС, начнут использовать опыт Китая в создании своих цифровых национальных валют, тогда можно будет говорить, что какие-либо другие валюты могут занять место доллара в международных расчетах.

«Но в ближайшие пару лет как минимум могуществу доллара вряд ли что сможет угрожать, и он по-прежнему будет рассматриваться как «тихая гавань» и для инвесторов, и для участников международной торговли», — заключила Наталья Мильчакова.

Напомним, американский метод поддержки экономики путем запуска станка для печати денег может обернуться для США большими проблемами. Россия устроила грандиозную распродажу американского госдолга. До этого Москва была одним из главных держателей госдолга США.