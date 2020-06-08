ИГ в Мозамбике: как террористы открыли новый фронт в Черной Африке

После провала попытки создания «халифата» на Ближнем Востоке, запрещенное в РФ «Исламское государство»1 (ИГ1) перешло к тактике войны на истощение и активизации своей деятельности в других регионах. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о том, как ИГ обосновалось в очень далекой от Сирии и Ирака африканской стране Мозамбик.

Социально-географический фон

Мозамбик — одна из беднейших стран мира. А ее северная провинция Кабу-Делгаду, населенная преимущественно мусульманами, является откровенно нищей даже на фоне остальной страны.

Долгое время этот удаленный регион был известен только контрабандной торговлей с соседней Танзанией, однако в конце 2000-х годов в провинции были найдены обширные запасы природного газа. Туда устремились международные нефтегазовые компании, начав в 2017 году строительство инфраструктуры для будущего завода по производству СПГ.

Тот же год считается точкой отсчета в конфликте между радикальными исламистами и правительством Мозамбика.

Террористические зачатки

Первое сообщение о нападении боевиков-исламистов на севере Мозамбика датируется 5 октября 2017 года. Группа из 30 человек атаковала три полицейских участка в городе Мосимбоа-да-Прая. Жертвами стали 17 человек, нападавшие похитили оружие и боеприпасы. Кроме того, они призывали местных жителей отказаться от государственной медицины, образования и уплаты налогов. В течение трех месяцев боевики совершили серию налетов на города и деревни провинции. Местные СМИ утверждали, что за нападениями стоит группировка «Ансар аль-Сунна» («Общество помощников сунны»).

По утверждениям местных источников, группировка «Ансар аль-Сунна» была создана в 2015 году последователями кенийского исламского радикального проповедника Абуда Рого, убитого в 2012 году.

Основу группировки составили необразованные молодые люди, создавшие небольшие террористические ячейки в провинции Кабу-Делгаду. К бою их готовили несколько бывших полицейских и военнослужащих, часть боевиков отправили в лагеря подготовки боевиков в соседних Танзании, Судане и Сомали.

Чтобы привлечь сторонников, боевики использовали национальный вопрос, активно вербуя представителей народа мвани, угнетенного на протяжении многих лет центральными властями Мозамбика.

Труднопроходимая лесистая местность, слабо развитая инфраструктура и прозрачные границы позволили «Ансар аль-Сунна» наладить финансирование — с помощью наркоторговли и контрабанды в соседнюю Танзанию слоновой кости.

???????? El pasado 7 de abril el Estado Islámico de África Central tomaba el pueblo de Xitaxi, en el distrito de Muidumbe, matando a 52 jóvenes que se negaban a unirse al grupo. Así lo ha confirmado el Portavoz de la Policía Orlando Mudumane. pic.twitter.com/gXkMi11PhX — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 22, 2020

От горстки исламистов до части ИГ

В 2017 и 2018 годах боевики медленно, но последовательно распространяли свое влияние, расширяя географию нападений в провинции Кабу-Делгаду. Власти Мозамбика предпочитали не афишировать действия радикальных исламистов на севере страны: в местные СМИ поступали крайне скудные и обрывочные сведения об очередной атаке на деревню, ликвидации всех нападавших и восстановления контроля над захваченным населенным пунктом. Между тем с каждым месяцем активность боевиков только возрастала, и к концу 2018 года боевики вплотную подошли к городу Пемба — административному центру провинции.

Ситуация осложнилась настолько, что в 2019 году Мозамбик занял первое место в мире по динамике распространения исламского терроризма: количество атак выросло по сравнению с предыдущим годом на 237%, а количество погибших — на 197%. Такая активность не могла не привлечь внимания международных террористических группировок, и 4 июня 2019 года, впервые с начала конфликта, «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1; запрещено в России) взяло на себя ответственность за нападение на деревню Метубе. Жертвами атаки стали 16 местных жителей, а население было вынуждено спасаться от боевиков в лесах. С этого момента боевики «Ансар аль-Сунна» начали действовать под эгидой «Исламского государства в Центральной Африке».

В 2020 году обстановка в Кабу-Делгаду стала еще хуже. В течение первых пяти месяцев боевики регулярно атаковали города и деревни, уничтожая административные постройки, школы и больницы. Если в начале конфликта нападавшие были простыми бандитами, нередко вооруженными только холодным оружием, то теперь в видеозаписях, публикуемых медиаресурсами ИГ, все чаще появляются организованные и хорошо оснащенные по местным меркам боевики, которые иногда используют даже трофейную бронетехнику.

The army in #Mozambique has finally recaptured #Quissanga town, after six weeks under insurgents control, announces @egidiovaz who publishes as proof an image symmetric to ISIS's - quite a disturbing image... pic.twitter.com/HQH9PUdXu8 — Eric Morier-Genoud (@emorier) May 5, 2020

Джихадисты успешно проникают в города и деревни в обход армейских и полицейских постов: например, 12 апреля под видом местных рыбаков террористы напали на остров Ибо в архипелаге Куримбас. Из-за беспомощности властей и силовых структур население региона фактически оказалось без защиты и спасается бегством, перебираясь в более безопасные районы. По данным правительства, в апреле 2020 года количество беженцев достигло 162 тысячи человек.

@Mozambique ⁩: Armed jihadist claiming allegiance & support to #ISIS launched coordinated attacks in 3 groups to take over #Macomia town & surrounding villages. Simultaneous attacks began in the early morning of 28 May 2020 with a group of about 120 – 150 insurgents (conti) pic.twitter.com/fEemGT2m2z — David Otto Endeley (@ottotgs) May 31, 2020

Причины успеха и перспективы террористов

Столкнувшись с террористической угрозой, власти Мозамбика оказались попросту неспособны справится с ситуацией. Основная причина — масштабная коррупция во всех эшелонах власти и силовых структурах. Это, с одной стороны, мешает борьбе с боевиками, а с другой — обеспечивает приток в местный филиал ИГ новых боевиков, людей, которые разочаровались в государстве и ищут справедливости в радикальном исламе.

Показательна случай, когда власти Мозамбика в 2018-2020 годах попытались привлечь иностранных наемников для борьбы с радикальными исламистами. Хорошо вооруженные и оснащенные, наемники оказались фактически бесполезными в столкновениях с боевиками. И дело тут не в уровне их подготовки, а в тотальном разложении местных силовых структур: неоднократно силовики давали наемным бойцам недостоверную разведывательную информацию, отряды мозамбикской армии бежали со своих позиции, доходило до банальных предательств со стороны связанных с боевиками коррумпированных начальников и командиров.

Дошло до того, что СМИ даже сообщили о забастовке действующих в стране южноафриканских наемников. Источники утверждают, что причиной стали недовольство местными силами безопасности, невыплата зарплаты и опасение потенциального ареста после возвращения в ЮАР.

При этом командование ВС Мозамбика не в состоянии рационально распорядиться даже имеющимися ресурсами. Например, для борьбы с боевиками не используются ни имеющаяся авиация, ни скоростные катера. Власти предпочитают нанимать иностранных наемников, которые обходятся бюджету куда дороже, чем использование собственных средств.

Даже заявления президента страны Филипе Ньюси выглядят крайне непоследовательными.

В 2019 году он говорил, что готов вести переговоры с боевиками, в марте 2020-го — что страна не справится с радикальными исламистами без иностранной помощи, — но уже в мае бодро рапортовал о разгроме и бегстве террористов, причем это происходило на фоне роста числа атак. Столь быстрая смена риторики отчасти связана с тем, что власти Мозамбика хотят как можно быстрее запустить масштабные проекты по добыче газа в Кабу-Делгаду, и террористическая активность этому явно не способствует. Понятно, что громкие заявления не решат проблему с джихадистами на севере страны.

Последовательность Ньюси проявил лишь когда речь зашла о сохранении собственной власти: накануне президентских выборов армии при поддержке наемников (а точнее — наемникам при невмешательстве армии) удалось существенно ослабить натиск ИГ, что позволило Ньюси без проблем переизбраться на новый срок.

При этом единственно возможное принципиальное решение конфликта — борьба с коррупцией на всех уровнях, которая мешает как социально-экономическому развитию региона, так и работе силовых структур. Но пока власти Мозамбика предпочитают только имитировать активность и скрывать масштабы бедствия. Сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы местный филиал ИГ перешел от партизанских налетов к контролю территории и провозглашению в Мозамбике своего квазихалифата. И справиться с ним мозамбикским властям будет куда сложнее.

Pessimum periculum, quod opertum latet (лат. Страшней всего скрытая опасность).

1 Организация запрещена на территории РФ.