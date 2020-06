ИГ в Мозамбике: как террористы открыли новый фронт в Черной Африке

После провала попытки создания «халифата» на Ближнем Востоке, запрещенное в РФ «Исламское государство»1 (ИГ1) перешло к тактике войны на истощение и активизации своей деятельности в других регионах. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о том, как ИГ обосновалось в очень далекой от Сирии и Ирака африканской стране Мозамбик.

Мозамбик — одна из беднейших стран мира. А ее северная провинция Кабу-Делгаду, населенная преимущественно мусульманами, является откровенно нищей даже на фоне остальной страны.

Долгое время этот удаленный регион был известен только контрабандной торговлей с соседней Танзанией, однако в конце 2000-х годов в провинции были найдены обширные запасы природного газа. Туда устремились международные нефтегазовые компании, начав в 2017 году строительство инфраструктуры для будущего завода по производству СПГ.

Тот же год считается точкой отсчета в конфликте между радикальными исламистами и правительством Мозамбика.

Первое сообщение о нападении боевиков-исламистов на севере Мозамбика датируется 5 октября 2017 года. Группа из 30 человек атаковала три полицейских участка в городе Мосимбоа-да-Прая. Жертвами стали 17 человек, нападавшие похитили оружие и боеприпасы. Кроме того, они призывали местных жителей отказаться от государственной медицины, образования и уплаты налогов. В течение трех месяцев боевики совершили серию налетов на города и деревни провинции. Местные СМИ утверждали, что за нападениями стоит группировка «Ансар аль-Сунна» («Общество помощников сунны»).

По утверждениям местных источников, группировка «Ансар аль-Сунна» была создана в 2015 году последователями кенийского исламского радикального проповедника Абуда Рого, убитого в 2012 году.

Основу группировки составили необразованные молодые люди, создавшие небольшие террористические ячейки в провинции Кабу-Делгаду. К бою их готовили несколько бывших полицейских и военнослужащих, часть боевиков отправили в лагеря подготовки боевиков в соседних Танзании, Судане и Сомали.

Чтобы привлечь сторонников, боевики использовали национальный вопрос, активно вербуя представителей народа мвани, угнетенного на протяжении многих лет центральными властями Мозамбика.

Труднопроходимая лесистая местность, слабо развитая инфраструктура и прозрачные границы позволили «Ансар аль-Сунна» наладить финансирование — с помощью наркоторговли и контрабанды в соседнюю Танзанию слоновой кости.

В 2017 и 2018 годах боевики медленно, но последовательно распространяли свое влияние, расширяя географию нападений в провинции Кабу-Делгаду. Власти Мозамбика предпочитали не афишировать действия радикальных исламистов на севере страны: в местные СМИ поступали крайне скудные и обрывочные сведения об очередной атаке на деревню, ликвидации всех нападавших и восстановления контроля над захваченным населенным пунктом. Между тем с каждым месяцем активность боевиков только возрастала, и к концу 2018 года боевики вплотную подошли к городу Пемба — административному центру провинции.

Ситуация осложнилась настолько, что в 2019 году Мозамбик занял первое место в мире по динамике распространения исламского терроризма: количество атак выросло по сравнению с предыдущим годом на 237%, а количество погибших — на 197%. Такая активность не могла не привлечь внимания международных террористических группировок, и 4 июня 2019 года, впервые с начала конфликта, «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1; запрещено в России) взяло на себя ответственность за нападение на деревню Метубе. Жертвами атаки стали 16 местных жителей, а население было вынуждено спасаться от боевиков в лесах. С этого момента боевики «Ансар аль-Сунна» начали действовать под эгидой «Исламского государства в Центральной Африке».

В 2020 году обстановка в Кабу-Делгаду стала еще хуже. В течение первых пяти месяцев боевики регулярно атаковали города и деревни, уничтожая административные постройки, школы и больницы. Если в начале конфликта нападавшие были простыми бандитами, нередко вооруженными только холодным оружием, то теперь в видеозаписях, публикуемых медиаресурсами ИГ, все чаще появляются организованные и хорошо оснащенные по местным меркам боевики, которые иногда используют даже трофейную бронетехнику.

The army in #Mozambique has finally recaptured #Quissanga town, after six weeks under insurgents control, announces @egidiovaz who publishes as proof an image symmetric to ISIS's - quite a disturbing image... pic.twitter.com/HQH9PUdXu8

Джихадисты успешно проникают в города и деревни в обход армейских и полицейских постов: например, 12 апреля под видом местных рыбаков террористы напали на остров Ибо в архипелаге Куримбас. Из-за беспомощности властей и силовых структур население региона фактически оказалось без защиты и спасается бегством, перебираясь в более безопасные районы. По данным правительства, в апреле 2020 года количество беженцев достигло 162 тысячи человек.

@Mozambique ⁩: Armed jihadist claiming allegiance & support to #ISIS launched coordinated attacks in 3 groups to take over #Macomia town & surrounding villages. Simultaneous attacks began in the early morning of 28 May 2020 with a group of about 120 – 150 insurgents (conti) pic.twitter.com/fEemGT2m2z