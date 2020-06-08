Межрегиональный туризм запустят в России с 1 июля

Москва, 8 июня. Более десяти новых внутренних туристических маршрутов в России будет разработано в самое ближайшее время. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, новые направления будут открыты летом. Ключевыми направлениями являются Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай. Российское правительство намерено поддержать грантами предпринимателей по созданию кемпингов и эко-проектов, указал Дмитрий Чернышенко.

Он также заметил, что нужно заняться разработкой дополнительных льготных туристических тарифов для несовершеннолетних. Главы российских регионов до 15 июня подготовят планы открытия туристической отрасли, добавил вице-премьер.

«Июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами 8 июня премьер-министр отметил, что РФ готова «к постепенному открытию курортного сезона». Мишустин назвал туристическую отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, но и самой перспективной.