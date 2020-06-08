Кадыров выделил женихам по 50 тысяч рублей на выкуп невест

Грозный, 8 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить более 200 женихам, столкнувшимся с финансовыми проблемами, деньги на выкуп невесты.

Средства на оказание помощи выделят из Фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Женихам дадут по 50 тысяч рублей. Именно столько денег нужно на обряд бракосочетания по мусульманским традициям — он предусматривает выкуп невесты, деньги в итоге дарят девушкам.

Всего такую помощь получат 207 женихов, указал НСН.

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Чечни, из-за пандемии коронавируса за невестой могут ехать только две машины, также ограничен круг участников торжества самыми близкими родственниками, пишет «ФедералПресс».

Напомним, с начала апреля в Чечне духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за эпидемии. Десятки свадеб пришлось отложить. С 25 мая в республике сняли запрет, но ограничения на проведение торжественных мероприятий действуют до сих пор.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как регистрируют молодоженов в ЗАГСе во время пандемии и как проходят свадьбы на самоизоляции.