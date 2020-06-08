Садальский трогательно попрощался с ушедшей из жизни Норкиной

Москва, 8 июня. Российский актер Стас Садальский написал трогательное сообщение в память о скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной.

Норкина ушла из жизни 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр, на церемонии присутствовали дочь Юлии и Андрея Норкиных Александра, а также дети, усыновленные супругами.

Актера Стаса Садальского уход из жизни Юлии Норкиной тронул до глубины души. Он опубликовал трогательный пост в своем профиле в Instagram и призвал людей жалеть друг друга и беречь.

«Век короток, мир хрупок, люди злы, человек беспомощен. Что жизнь? Ниточка — как писал Левитанский, — шарик, непрочно свитый. Штопаный-перештопанный, мятый, битый», — написал Садальский.

Российская писательница и певица Наталья Штурм ранее поделилась воспоминаниями о журналистке и телеведущей Юлии Норкиной. По ее словам, новость о смерти Норкиной стала для нее шоком и ударом. Писательница добавила, что она не была близко знакома с журналисткой, однако они часто виделись на съемках различных телепередач.