Поклонники пристыдили похваставшегося Porsche Плющенко

Москва, 8 июня. Российский фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам красный автомобиль Porsche, который смог купить во время режима самоизоляции. В социальных сетях Евгений Плющенко опубликовал снимок, где он стоит рядом с машиной.

«Мой цвет настроения — красный», — подписал он пост.

Поклонникам фотография не понравилась. Они посоветовали спортсмену не хвастаться богатством, когда большинство россиян переживают кризисный период из-за пандемии коронавируса.

«Зачем выставлять такие фото? Одни понты», — написали они. «На самом деле ты мерзкий тип! Противно смотреть на зажравшуюся семейку», — пристыдили Плющенко.

Напомним, фигурист Евгений Плющенко и его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская продолжают выкладывать в Интернет забавные ролики. Очередное видео подписчики звездной четы назвали «чудесной встречей отца и новорожденного».

На видео Плющенко сидит на стуле около загородного дома и нежно укачивает нечто, завернутое в детское одеяло. Фигурист постоянно наклоняется к импровизированному малышу и даже целует его в лоб.

Поклонники были шокированы увиденным, некоторые даже посчитали, что пара обзавелась еще одним ребенком. Однако позже стало ясно, что на руках у спортсмена был домашний питомец по кличке Панчо. Подписчики спортсмена остались восхищены его оригинальностью, а также отметили его любовь к животным.