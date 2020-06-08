Находчивые хозяева хитростью заставили свою собаку «полюбить» спаржу

Москва, 8 июня. Находчивые хозяева хитростью заставили свою собаку съесть спаржу. Ролик, демонстрирующий эффективный способ экспресс-дрессировки, они выложили в Сеть. У метода появились как сторонники, так и противники.

Пушистый корги отказывался от зеленого лакомства, и хозяева решили показать ему, что бывает с теми, кто не любит зелень.

Для этого владелица животного предложила спаржу своему другу, который от нее демонстративно отказался, а затем начала бить его ремнем. Сидевшая рядом собака наблюдала за происходящим и оказалась напугана столь суровыми наказанием. Увидев страдания своего соседа по столу, животное само потянулось за зеленым растением.

Видео с дрессировкой стало вирусным, и под ним собралось множество комментариев. Многие пользователи уверены, что пугать собаку фейковой поркой хозяина — значит, жестоко обращаться с животными, передает «Ридус». Но вместе с тем некоторые вполне серьезно начали обсуждать пользу спаржи.

«Бедная собака! Это совсем не смешно. Это так подло по отношению к собаке. Не поощряйте людей, делающих это!» — возмутился один из просмотревших ролик. «Зачем вы напугали собачку? Ради шутки? Это ужасно», — констатировал другой. «Что вы беленитесь? На самом деле это полезно для собаки. Хозяева хотели, чтобы собака ела овощи, поэтому они действовали в ее интересах», — написал пользователь. «Спаржа — это не волшебная пилюля, которая делает здоровым!» — возразил другой.

Ранее вирусным в Сети стало видео, на котором британский актер Энтони Хопкинс развлекает своего кота на самоизоляции, передает телеканал «МИР 24». Мужчина сыграл своему питомцу по кличке Нибло фортепианный этюд и признался, что тот всегда требует от него внимания, но взамен следит за его здоровьем.