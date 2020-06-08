У бывшего мэра Екатеринбурга нашли коронавирус

Москва, 8 июня. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в социальных сетях. Как уточнил политик, несколько дней назад у него слегка заложило уши и начало болеть горло.

«Температура 37 градусов. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал он.

Политик также уточнил, что находится на самоизоляции.

«Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте», — подчеркнул он.

Напомним, число скончавшихся от коронавируса нового типа в мире превысило отметку в 400 тысяч человек. Как сообщили специалисты американского университета Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 400 013 человек, выздоровели 3 094 075 пациентов, а общее число выявленных случаев коронавируса достигло 6 910 014​​​.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Над вакциной от коронавируса работают ученые многих стран. Например, российский препарат можно будет принимать в виде йогурта.

Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.