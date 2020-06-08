LIVE: Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей

В России разгорается дискуссия о запрете или ограничении абортов. Так, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи в аптеках «абортируемых препаратов» и изменить систему финансирования лечебных учреждений.

Врачи высказались категорически против. Есть предложения о запрете бесплатных абортов. Предлагаются и другие ограничительные меры.

В России все еще распространено выражение о нежелании «плодить нищету», находится много причин для оправдания собственной безответственности, которая зачастую приводит женщину в абортарий. В то же время распространяется социальное сиротство, а число преступлений против детей продолжает расти, несмотря на активную государственную политику в сфере защиты детства.

В рамках нашего эфира со специалистами мы обсудим, как можно снизить число абортов и возможность их полного запрета. Выясним, как пропагандировать средства контрацепции? Спросим, возможна ли принудительная стерилизация преступников? Узнаем, могут ли во всей России, как в республиках Кавказа, исчезнуть детские дома в силу их ненадобности?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — врачи, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Присоединяйтесь к обсуждению в прямом эфире!