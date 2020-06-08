Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг «Бесогона» Михалкова

Москва, 8 июня. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг программы «БесогонTV» Никиты Михалкова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала», — сказал Песков.

Песков добавил, что не знает, было ли у Путина и Михалкова общение «за последнее время — после выхода нашумевших выпусков «Бесогона». Он сказал, что не знает и о реакции главы государства на содержание соответствующих выпусков.

Речь идет о том, что одна из серий «Бесогона» была снята с эфира канала «Россия-24» и вышла 22 мая только на YouTube-канале режиссера.

По данным пресс-службы Михалкова, причиной перевода программы на эту платформу стало снятие выпуска повтора «БесогонTV» от 1 мая, его канал должен был транслировать еще раз 2 мая. На сайте «Бесогона» появилось сообщение, что в новом выпуске программы «Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции». В ВГТРК ситуацию так и не прокомментировали.