Бессараб высказалась за приоритет россиян перед мигрантами при трудоустройстве

Приоритет граждан России перед иностранцами при приеме на работу позволит снизить риски безработицы в стране после пандемии COVID-19. Об этом заявила депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Российских работодателей могут обязать отдавать предпочтение россиянам при найме сотрудников на квалифицированную работу. Как выяснили «Известия», соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции миграционной политики при администрации президента России.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает предложение отдавать россиянам приоритет при трудоустройстве справедливым и своевременным.

«Такая инициатива — абсолютно правильная и справедливая. Потому что прежде всего страна должна заботиться о своих гражданах. Если в период после пандемии мы придем к дефициту рабочих мест, наши граждане должны иметь полный приоритет по сравнению с иностранными гостями и лицами без гражданства. Считаю, что это полностью обосновано», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти продолжат помогать гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. По данным Минтруда, сейчас в стране безработными признаны 2,2 миллиона россиян.

«Я допускаю возможность, при которой часть рабочих мест будет потеряна на какой-то период времени, и безработица станет гораздо более ощутимой, чем это было до наступления пандемии. Поэтому все решения, которые помогут сохранить работу для наших граждан и помогут им найти ее, однозначно должны быть приняты», — сказала Светлана Бессараб.

Парламентарий также высказалась о том, как инициатива отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве может затронуть права иностранцев в РФ.

«Для тех, кто собирается связать свое будущее с нашей страной, сегодня предоставляется достаточно много возможностей», — резюмировала Светлана Бессараб.

Сейчас закон не предусматривает предоставление какого-либо приоритета гражданам РФ перед иностранцами при трудоустройстве. При этом в некоторых отраслях существуют квоты на допустимое число работников — граждан других стран.