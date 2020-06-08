Первый канал объяснил кадры протестов в США вместо финальных титров «Брата-2»

Москва, 8 июня. Пресс-служба Первого канала прокомментировала использование кадров протестов в США вместо финальных титров фильма «Брат­-2».

В сообщении отмечается, что телеканал не менял финальные титры в кинокартине. Кадры из США под композицию «Гудбай, Америка» были продемонстрированы уже в новостной программе «Время».

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с «Братом-2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в 21.00 по московскому времени началась «программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка».

Волна протестов охватила США после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею. Флойд скончался от асфиксии. После этого протестующие вышли на улицы Миннеаполиса и других городов США.