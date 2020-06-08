В МИД России дали комментарий по поводу президентских выборов в Республике Бурунди

В МИД России прокомментировали итоги президентских выборов в Бурунди, состоявшихся 20 мая.

«20 мая в Республике Бурунди состоялись президентские выборы. По данным Конституционного суда этой страны, обнародованным 4 июня, победу на них одержал Генеральный секретарь правящей партии «Национальный совет в защиту демократии – Силы в защиту демократии» генерал-майор Эварист Ндайишимийе, набравший 68,70% голосов избирателей.

Наблюдатели от Африканского союза, а также представители дипломатических миссий Танзании, Египта, Китая, Кении, ЮАР, Нигерии и ДРК признали выборы состоявшимися. Серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, не отмечено», — заявили в дипведомстве.

В МИД также выразили надежду на дальнейшее продвижение бурундийского общества по пути укрепления внутриполитической стабильности, развития национальной экономики, решения неотложных социальных задач.

Напомним, что 20 мая в Бурунди состоялись президентские выборы. Участие в голосовании приняли свыше 5,1 млн избирателей. По всей стране с 6 утра до 16 дня работали свыше 14 тыс. избирательных участков. За пост президента боролись семь кандидатов. Победу одержал генеральный секретарь правящей партии CNDD-FDD Эварист Ндайишимийе.