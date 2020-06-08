Онищенко объяснил россиянам, как выходить из самоизоляции

Нужно постепенно в плановом порядке снимать ограничения, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом, но это не значит, что к ситуации можно относиться легкомысленно и чересчур расслабленно. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я призываю делать послабления, но они должны быть адекватны ситуации, которая сейчас складывается, — отмечает Онищенко. — Главное: перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности. Можно гулять, заниматься спортом на свежем воздухе и так далее, но при этом нельзя расслабляться. Человек не должен подвергать себя риску заразиться и сам не должен стать источником заражения».

По мнению парламентария, можно постепенно, хотя и с большой осторожностью, открывать кафе, сначала те, у которых есть открытые террасы, затем небольшие залы, где можно обеспечить социальную дистанцию, а также постепенно возобновлять работу учреждений культуры.

«Очень важен режим дезинфекции, но и этим нельзя чрезмерно увлекаться, чтобы не навредить экологии, — призывает заслуженный врач. — Все меры должны быть адекватными, научно обоснованными, точечными, продуманными и грамотными. Кроме того, нам надо внимательно наблюдать за эпидемической ситуацией в Южном полушарии, где сейчас зима. На основании данных по Бразилии, Перу, Австралии можно будет прогнозировать повестку нашей будущей осени».

Задача государства максимально подготовиться к возможному ухудшению эпидемической обстановки осенью, а задача каждого гражданина — несмотря на нынешние послабления, строго соблюдать меры безопасности, уверен парламентарий.

Устраивать массовые сборища, тусоваться толпами по-прежнему опасно, предостерегает Онищенко. Ограничительные меры ослаблены, чтобы государство работало, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни, зарабатывать деньги, улучшать свое благосостояние, а не для того, чтобы подвергать опасности себя и других. Поэтому разумные меры безопасности, вроде ношения масок и перчаток в общественных местах, по-прежнему необходимы, чтобы ситуация не ухудшилась, отмечает собеседник ФАН.

«Нужно не допускать излишних послаблений, но при этом необходимо дать людям возможность заниматься своим делом, чтобы восстановить экономику, которая пострадала из-за длительного нерабочего периода. На каждом из нас лежит ответственность, чтобы не допустить нового эпидемического подъема. Не нужно повторять чужих ошибок, и нужно избежать ошибок собственных — это задача каждого из нас», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На 8 июня в России выявлено 476658 заболевших, из них 8985 — за последние сутки. С начала эпидемии по официальным данным в РФ от последствий заражения коронавирусной инфекции скончались 5971 человек.