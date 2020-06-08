Кремль пока не знает точных дат возобновления международных авиаперелетов

Москва, 8 июня. Точных дат возобновления Россией международных авиационных перелетов пока нет, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник премьер РФ Михаил Мишустин поручил разработать предложения по возможной дате возобновления полетов.

«Главной здесь движущей силой является все-таки оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства. Но эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет», — подчеркнул Песков, комментируя вопрос о том, обсуждалась ли тема возобновления полетов с президентом.

Ранее первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах.

Нерадько сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Вместе с Роспотребнадзором ведомство разработало методические указания по поэтапному выходу авиации из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что ограничения будут сниматься в три этапа.

Нерадько подчеркнул, что «сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах».

Ранее эксперты Ассоциации туристических операторов России предсказали судьбу цен на авиабилеты по России грядущим летом. На данный момент билеты на рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос. Как считают специалисты, стоимость билетов на самолет в июне вырастет в связи с повышением спроса.