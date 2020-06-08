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В АТОР рассказали, когда можно будет купить тур за границу

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Горин из АТОР рассказал, когда можно будет купить тур за границу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, когда россияне смогут свободно приобретать путевки в другие страны и как подготовиться к поездке за рубеж. Об этом и другом в материале Федерального агентства новостей.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиационного сообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр попросил подготовить несколько сценариев развития отрасли, а также представить в плане необходимость мер поддержки авиакомпаний.

Как объяснил Дмитрий Горин, в возобновлении организованных поездок за границу играют роль несколько факторов.

«Прежде всего, должны быть даны соответствующие рекомендации Ростуризма, поскольку до сих пор актуальным является документ от 19 марта 2020 года о временном ограничении зарубежных туристических поездок. Во-вторых, возобновить работу должны посольства и консульства для получения виз. На данный момент они закрыты. В-третьих, немаловажным является вопрос международного воздушного сообщения. Авиационная перевозка является ключевой в таких путешествиях. В текущей ситуации зарубежные страны должны открыть возможность туристам пересекать границу и начать принимать международные рейсы», — рассказал Горин в интервью ФАН. 

Горин из АТОР рассказал, когда можно будет купить тур за границу

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что много россиян уже приобрели туры задолго до начала пандемии. Туристы имеют право перенести сроки своих поездок на другие даты. 

«Однако в этой ситуации туристы предпочитают путешествовать в ту же страну, в которую была запланирована первоначально поездка. После снятия ограничений это будет сделать намного проще, — отметил эксперт. — Что касается новых турпоездок, то за счет потенциала авиакомпаний и гостиниц возможность их бронирования снова появится. С этой точки зрения никаких вопросов не возникнет после получения соответствующих разрешений от властей. Сейчас все очень ждут открытия въездного и выездного туризма».

Как россияне будут ездить за границу зависит также от того, когда власти опубликуют соответствующие правила поездок, утверждает Горин.

«Это зависит, в том числе, от государств, куда наши туристы будут направляться. Например, во внутреннем туризме мы предлагаем пользоваться актуальной информацией на сайте Russia.Travel, где дается информация о различных изменениях в регионах. Если говорить о международных путешествиях, то каждая страна уникальная по своим требованиям: где-то есть карантин, где-то требуют справки. Естественно, что при планировании путешествия перед его началом нужно уточнить список необходимых документов для поездки в ту или иную страну, а также узнать про ситуацию с карантином. Если турист покупает путешествия у туркомпании, то она будет информировать об этом и о тех рекомендациях, которые нужны для конкретной страны», — добавил он.

Напомним, ранее Росавиация направила в Роспотребнадзор предложение открыть полеты из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о возобновлении авиасообщения с 15 странами мира. В ведомстве заверили, что список стран, с которыми возможно откроют авиасообщение, проработают совместно с Роспотребнадзором.

При этом российские власти попросили граждан не строит планы на заграничный отдых. Они предложили рассмотреть возможности внутреннего туризма — курорты Крыма и Краснодарского края. Как сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, южные пляжи России начнут работать в течение ближайших двух недель. В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова отметила, что россияне смогут приобрести путевки в республики Хакасия, Алтай и Бурятия.

По данным последним исследований, траты россиян на отели внутри страны увеличились в мае на 13% по сравнению с апрелем. В туристическом секторе полагают, что 2020 год станет «проверкой на прочность».

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