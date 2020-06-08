В АТОР рассказали, когда можно будет купить тур за границу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, когда россияне смогут свободно приобретать путевки в другие страны и как подготовиться к поездке за рубеж. Об этом и другом в материале Федерального агентства новостей.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиационного сообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр попросил подготовить несколько сценариев развития отрасли, а также представить в плане необходимость мер поддержки авиакомпаний.

Как объяснил Дмитрий Горин, в возобновлении организованных поездок за границу играют роль несколько факторов.

«Прежде всего, должны быть даны соответствующие рекомендации Ростуризма, поскольку до сих пор актуальным является документ от 19 марта 2020 года о временном ограничении зарубежных туристических поездок. Во-вторых, возобновить работу должны посольства и консульства для получения виз. На данный момент они закрыты. В-третьих, немаловажным является вопрос международного воздушного сообщения. Авиационная перевозка является ключевой в таких путешествиях. В текущей ситуации зарубежные страны должны открыть возможность туристам пересекать границу и начать принимать международные рейсы», — рассказал Горин в интервью ФАН.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что много россиян уже приобрели туры задолго до начала пандемии. Туристы имеют право перенести сроки своих поездок на другие даты.

«Однако в этой ситуации туристы предпочитают путешествовать в ту же страну, в которую была запланирована первоначально поездка. После снятия ограничений это будет сделать намного проще, — отметил эксперт. — Что касается новых турпоездок, то за счет потенциала авиакомпаний и гостиниц возможность их бронирования снова появится. С этой точки зрения никаких вопросов не возникнет после получения соответствующих разрешений от властей. Сейчас все очень ждут открытия въездного и выездного туризма».

Как россияне будут ездить за границу зависит также от того, когда власти опубликуют соответствующие правила поездок, утверждает Горин.

«Это зависит, в том числе, от государств, куда наши туристы будут направляться. Например, во внутреннем туризме мы предлагаем пользоваться актуальной информацией на сайте Russia.Travel, где дается информация о различных изменениях в регионах. Если говорить о международных путешествиях, то каждая страна уникальная по своим требованиям: где-то есть карантин, где-то требуют справки. Естественно, что при планировании путешествия перед его началом нужно уточнить список необходимых документов для поездки в ту или иную страну, а также узнать про ситуацию с карантином. Если турист покупает путешествия у туркомпании, то она будет информировать об этом и о тех рекомендациях, которые нужны для конкретной страны», — добавил он.

Напомним, ранее Росавиация направила в Роспотребнадзор предложение открыть полеты из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о возобновлении авиасообщения с 15 странами мира. В ведомстве заверили, что список стран, с которыми возможно откроют авиасообщение, проработают совместно с Роспотребнадзором.

При этом российские власти попросили граждан не строит планы на заграничный отдых. Они предложили рассмотреть возможности внутреннего туризма — курорты Крыма и Краснодарского края. Как сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, южные пляжи России начнут работать в течение ближайших двух недель. В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова отметила, что россияне смогут приобрести путевки в республики Хакасия, Алтай и Бурятия.

По данным последним исследований, траты россиян на отели внутри страны увеличились в мае на 13% по сравнению с апрелем. В туристическом секторе полагают, что 2020 год станет «проверкой на прочность».