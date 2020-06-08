Песков заявил о превалирующей поддержке поправок в конституцию

Москва, 8 июня. Ситуация в России пока однозначно говорит о превалирующей поддержке поправок в конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, об этом свидетельствуют в том числе социологические исследования.

«Мы знаем, что крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, поправки поддерживают. Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать различные точки зрения, не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются»,— сказал Песков журналистам.

Голосование по поправкам в Конституцию России будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Решение проводить его в течение недели связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях коронавируса. Заключительный день голосования станет выходным.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что процесс будет безопасным для россиян, поскольку на участках примут все необходимые санитарные меры.

Кроме того, ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в двух регионах. В Москве и Нижегородской области граждане смогут отдать свои голоса в онлайн-формате. С 5 июня портал Госуслуг принимает заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании.