Дамаск, 8 июня. Правительство Башара Асада отчиталось о затратах на реализацию санитарных проектов в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра. Правительственные проекты по обеспечению канализации, водоотведения и снабжения питьевой водой будут реализованы госкомпанией по санитарно-эпидемиологическому обеспечению.

В санитарные проекты в провинции Эль-Кунейтра планируется вложить 711 млн сирийских фунтов (1,4 млн долларов). Население сирийской провинции, инфраструктура которой сильно пострадала в ходе боевых действий, практически не прекращавшихся с 2013 по 2018 год, долгие годы страдает от нехватки канализации и доступа к питьевой воде. Сирийский Арабский Красный Крест неоднократно пытался исправить ситуацию, однако решительные меры стали возможны только после того как Башар Асад при помощи России покончил с крупнейшей террористической угрозой — «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Как сообщил агентству SANA управляющий санитарной госкомпании Хишам аль-Фанди, в настоящее время завершено создание канализационной системы в населенном пункте Аль-Джувейза. Стоимость проекта составила 17 млн фунтов. Продолжается реализация аналогичных проектов в населенных пунктах Кум-Мухайрес за 66 млн фунтов, Аль аль-Нурия за 265 млн фунтов, и оборудование канализационных стоков в деревне Айн аль-Таура за 145 млн фунтов. Кроме того, в текущем месяце будет завершен проект по отведению сточных вод в деревне Аль-Сандиана стоимостью в 218 млн сирийских фунтов.

Директор Аль-Фанди подчеркнул, что данные проекты позволят существенно сократить загрязнение и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в этих населенных пунктах.

Отметим, завершение активной фазы боевых действий в Сирии позволило Башару Асаду запустить несколько важных кампаний по восстановлению Сирии. Крупные силы и средства были брошены на восстановление крупнейшего сирийского мегаполиса Алеппо, который воспринимается как «витрина» новой Сирии, и восточного города Дейр эз-Зор, который несколько лет жил в состоянии гуманитарной катастрофы в осаде террористов ИГИЛ. Российские военные со своей стороны активно помогали народу Сирии, проводя гуманитарные акции практически по всей стране, в том числе в Эль-Кунейтре.

1 Организация запрещена на территории РФ.