Саррадж отверг «Каирскую декларацию»

Триполи, 8 июня. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от прекращения огня и перемирия с ЛНА, тем самым отвергнув возможность мирного урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщает издание Аlmarsad.

Со ссылкой на пресс-службу операции ПНС Ливии «Вулкан гнева» Almarsad сообщает, что Саррадж в телефонном разговоре с бригадным генералом, командующим фронтом в районе Сирта Ибрагимом Бейт Аль-Малумом поздравил его с «победой» при попытке наступления на город. Отметим, в результате того, что глава ПНС назвал «победой», погибло более 50 боевиков Мисураты, а ранения получили более ста. Файез Саррадж выразил соболезнования в адрес так называемых «мучеников».

Это обращение подразумевало его официальный отказ от «Каирской декларации» как мирной инициативы по завершению вооруженного противостояния между сторонами и намерение ПНС продолжать боевые действия и попытки прорыва к Сирту.

Напомним, Председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу прилетели в Каир, чтобы обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси способы урегулирования ливийского кризиса. Дипломаты пришли к выводу, что для этого необходимо ввести перемирие на территории страны и начать переговоры под эгидой ООН. Итогом этой встречи стала «Каирская декларация», которую поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств.

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что отказ ПНС Ливии от мирных инициатив продиктован позицией бандформирований, базирующихся в столице.