Генпрокуратура РФ сообщила о десятикратном росте фейков в Сети во время пандемии

Москва, 8 июня. Число фейков в Сети во время пандемии выросло в 10 раз, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, по данным на 4 июня, в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к разным сайтам, 120 из этих требований касались блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе.

Для сравнения — за весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, и только 12 из них — в отношении фейков.

В основном авторы фейковых сообщений пишут, что правительство и врачи якобы скрывают истинные масштабы распространения инфекции и данные о жертвах COVID-19.

Еще один распространенный сюжет фейковых вбросов — о якобы переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в мегаполисы с целью жесткого ограничения прав граждан, либо даже организации госпереворота.

И, наконец, третье место в топ-3 самых популярных фейков о COVID-19 занимают недостоверные сообщения о том, что новый коронавирус «является мифом», и все предпринимаемые ограничительные меры излишни.

Ранее Федеральное агентство новостей представило подробную инструкцию о том, как различать фейки о коронавирусе, а также опровергло 11 главных мифов, связанных с новым коронавирусом.