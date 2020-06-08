Сенатор Морозов объяснил, почему в Британии обвинили Германию в предательстве Европы

Британия будет постоянно демонстрировать свой особый путь, тем самым оправдывая Brexit. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Немецкое «предательство»

Член британского парламента Дэниел Кавчински обвинил ФРГ в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с РФ по газовому проекту «Северный поток — 2». Это заявление он сделал на фоне законопроекта об американских санкциях против российского газопровода.

Законопроект о санкциях против газопровода ранее внесли в американский сенат. Документ, помимо всего прочего, предлагает вводить ограничительные меры против страховщиков судов, которые работают на прокладке «Северного потока — 2».

Британский политик отметил, что вопрос санкций против газопровода он обсуждал с премьером Борисом Джонсоном. Кроме того, в этом году Кавчински призывал правительство к «действиям». Однако ему ответили, что санкции в одностороннем порядке невозможны в переходном периоде, Британия должна следовать санкционному режиму Брюсселя.

«Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили», — заявил Кавчински.

«Сделать приятно США»

Как отметил сенатор Олег Морозов, Германия является суверенным государством, членом Организации Объединенных Наций (ООН). У ФРГ может быть своя позиция по любому вопросу, в том числе по санкциям и «Северному потоку — 2».

«Во-первых, британским депутатам это может нравится или нет, но повлиять на позицию Германию криками несогласия они не смогут. Во-вторых, совершенно понятно, почему возбудилась Великобритания. Потому что они не являются бенефициарами «Северного потока — 2», оправдывают Brexit и у них есть патрон, которому нужно обязательно сделать приятно. Иначе он при случае может не оказать должной поддержки», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, Великобритания в данном случае отрабатывает свою роль в современной Европе в качестве надежды и опоры Соединенных Штатов. Они и являются главными «торпедоносцами» в плане борьбы с «Северным потоком — 2». Причем не столько по политическим, сколько по коммерческим соображениям.

«США пытаются протащить на европейский рынок свой дорогой сжиженный природный газ. Это и есть главная причина этой инициативы», — добавил Олег Морозов.

Политик заметил, что из-за того, что Великобритания вышла из Европейского союза, Лондон пытается доказать всему миру, что он самостоятельный, имеет собственный подход и независимую позицию. Это касается и вопроса о роли Германии и «Северного потока — 2».

«В ближайшие месяцы и годы стоит ждать от Великобритании постоянных демонстраций «самостийности» от европейских институтов и подходов. При этом ведь не только Германия выступает за «Северный поток — 2». Тут и Австрия, и некоторые другие страны, которые в этом заинтересованы. Британия будет постоянно демонстрировать свой особый путь, тем самым оправдывая Brexit — что это был правильный политический шаг», — заключил Олег Морозов.

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