Даръа, 8 июня. Правительство Башара Асада начало кампанию по закупке пшеницы у фермеров в провинции Даръа. Закупки в текущем сельскохозяйственном сезоне производятся через центры в населенных пунктах Изра и Ас-Санамейн.

Как сообщил сирийскому информационному агентству SANA руководитель регионального филиала государственного управления по зерновым Эссам аль-Саясне, к текущему моменту в Даръа были полностью завершены подготовительные мероприятия. К приемке зерна от фермеров полностью подготовлены лаборатории, зернохранилища и склады. Центр в Изре ориентирован на отгрузку зерна насыпным методом, в то время как в центре в Ас-Санамейне пшеницу фасуют в мешки.

Решение правительства Асада повысить в текущем сезоне закупочную цену на пшеницу почти в два раза, с 225 до 400 сирийских фунтов за килограмм, произвело положительное впечатление на фермеров, заявил глава профсоюза фермеров в Даръа Миткаль аль-Касим.

По словам Аль-Саясне, оплата за полученную государством пшеницу будет произведена без задержек через региональные отделения кооперативных сельскохозяйственных банков. Он отметил, что для уборки зерновых фермерам было поставлено все необходимое — в первую очередь горючее для уборочных комбайнов и ирригационных насосов.

Представители государства и профсоюза отметили, что повышение закупочных цен стало большим облегчением для сирийских фермеров и дало возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как правительство Асада восстанавливает экономическое единство страны — повышение закупочных цен на пшеницу привлекло внимание фермеров на территориях северной и северо-восточной Сирии, находящихся под управлением автономных администраций.