Морские силы НАТО заключили Калининград в блокаду. Колонка Алексея Суконкина

Крупнейшее в 2020 году военно-морское учение НАТО стартовало в Балтийском море. В учениях, которые будут проводиться южнее острова Готланд, примут участие представители военно-морских сил 17 государств — членов НАТО, а также Финляндии и Швеции. Всего будет задействовано 28 боевых кораблей, которые будут сведены в несколько групп по виду боевого применения.

В частности, в состав корабельной ударной группы вошли американский эсминец DDG-75 Donald Cook, канадский фрегат Fredericton, норвежский фрегат F-312 Otto Sverdrup, германский фрегат F-214 Luebeck, а также германский военный танкер Rhoen. В задачу этих кораблей оценочно входят блокирование морского района, нанесение ракетно-артиллерийских и торпедных ударов по надводным и подводным силам условного противника, а также обеспечение противолодочной и противовоздушной обороны многонационального корабельного соединения.

В состав минно-тральной группы вошли германский вспомогательный военный корабль Donau и тральщик Groemitz, норвежский тральщик M-351 Otra, голландские тральщики Urk и Zierikzee, британский тральщик Ramsey и финский тральщик Purunpaa. В задачу этой группы кораблей входят разведка минной обстановки в предполагаемых районах движения, траление фарватеров.

Также в учениях принимают участие американский универсальный транспорт снабжения Supply и штабной корабль десантных сил LCC-20 Mount Whitney. Участие этих судов в учении весьма символично: нет никаких сомнений, что морские силы НАТО воспользуются случаем отработать высадку на побережье Калининградской области сил морского десанта — если уж не по-настоящему, то хотя бы в условиях, сильно приближающих штабы к побережью «противника». Таким образом, можно сказать, что морские силы НАТО заключили Калининград в блокаду.

Кроме того, заявлено использование достаточно серьезной авиационной группировки. Польша предоставит два истребителя F-16, два истребителя-бомбардировщика Су-22, два противолодочных вертолета Ми-14ПЛ, а также поисково-спасательный самолет АN-28B1R. От Германии будут действовать противолодочный самолет P-3C и два вертолета Sea King Мк-41. США применят два противолодочных самолета P-8 Poseidon, два самолета-заправщика КС-135 Stratotanker, два беспилотных разведывательно-ударных самолета MQ-9 Reaper. Кроме того, на 15 июня запланирован налет двух стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, которые оценочно отработают пуск крылатых ракет по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации, выйдя на рубежи боевого применения. Также в воздухе будет работать самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry, способный на дальности более 300 километров освещать воздушную и надводную обстановку и выдавать целеуказание на «боевые платформы».

Пресс-служба Минобороны России заявила, что зенитно-ракетные части объединения противовоздушной обороны, входящие в состав Западного военного округа и прикрывающие наиболее критические военные и гражданские объекты, отработали элементы противовоздушного боя по контрольным воздушным целям. В процессе учений расчеты зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений произвели обнаружение воздушных целей, их захват, опознавание, сопровождение и уничтожение — путем осуществления электронных (без реальной отработки) пусков зенитных ракет. Сообщается, что в качестве «противника» выступили истребители-бомбардировщики Су-34 с авиабазы «Балтимор». Таким образом, можно предположить, что подразделения ПВО страны провели «репетицию» перед приходом «реального» «потенциального» противника.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предлагал западным партнерам хотя бы на период пандемии коронавирусной инфекции отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ, однако, ссылаясь на мнимую «российскую угрозу», западные политики под нажимом США отказались от вполне разумного предложения и пошли на поводу своих заокеанских коллег, тем самым обостряя региональное военное напряжение.

В настоящее время Россия будет вынуждена выставить в Балтийском море наряд сил, необходимый для купирования возникающей угрозы, однако пока не ясно, как это будет сделано — будут ли выводиться в море реальные силы, как это было во время «встречи» американо-британской корабельной ударной группы, вошедшей в Баренцево море, или достаточно будет сопровождать натовские корабли и самолеты средствами береговой и противовоздушной обороны.