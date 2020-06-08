Власти ОАЭ отметили важность «Каирской декларации» для урегулирования кризиса в Ливии

Абу-Даби, 8 июня. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что «Каирская декларация» позволила укрепить желание международного сообщества и арабских государств немедленно прекратить кровопролитие в Ливии на фоне турецкого вмешательства в ливийский кризис. Об этом написал министр по вопросам иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, положительной тенденцией является одобрение инициативы Египта касательно урегулирования в Ливии Советом национальной безопасности Соединенных Штатов (United States National Security Council). Он выразил надежду, что «Каирская декларация» позволит возобновить диалог по прекращению боевых действий в североафриканской стране, вернув ситуацию в политическое русло.

Также Анвар Гаргаш констатировал необратимость тех событий, которые стали причиной обострения внутриливийского кризиса, однако отметил необходимость прекращения дальнейшего вмешательства Турции во внутренние дела североафриканского государства. Он напомнил, что путем открытой военной интервенции вопреки воле международного сообщества Анкара провоцирует эскалацию напряженности в Ливии, что грозит возобновлением вооруженного противостояния и жертвами среди ливийского населения.

Кроме того, представитель ОАЭ заявил о том, что арабская страна выражает обеспокоенность продолжающимися нарушениями инициатив международных институтов касательно политического урегулирования ливийского кризиса. Он указал на игнорирование турецкой стороной оружейного эмбарго ООН, что серьезно усложняет мирные процессы в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что США, Франция и Саудовская Аравия поддержали «Каирскую декларацию», предложенную властями Египта и направленную на прекращение боевых действий в Ливии. Стоит отметить, что эта инициатива призвана наладить политический диалог для урегулирования ливийского кризиса, а первым шагом на этом пути должно стать введение режима прекращения огня.

Напомним, Анкара в обход запрета Организации Объединенных Наций на поставки любых типов вооружений в Ливию доставляет контрабандой оружие и современную боевую технику боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), захватившим Триполи и ряд окрестных населенных пунктов. Помимо оружейной контрабанды турецкие власти не прекращают переброску террористов-наемников из сирийского Идлиба на ливийскую территорию, которые чаще других бандитов триполитанского режима совершают преступления против гражданского населения и участвуют в провокациях против Ливийской национальной армии (ЛНА).